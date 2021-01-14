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14.01.2021 - 15:40 | | Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

Bakan Kasapoğlu, Siirt'te çocuklarla voleybol oynadı

Siirt'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocukların araç lastiklerinden yaptığı ve daha sonra bakanlık ve belediye desteğiyle spor tesisine dönüştürülen Lastik Park'ta çocuklarla voleybol oynadı.

Bakan Kasapoğlu, Siirt'te çocuklarla voleybol oynadı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor faaliyetlerinde yapılan hizmetleri yerinde incelemek üzere Siirt'e geldi. İlk olarak Afetevleri Mahallesi'nde bulunan ve çocukların araç lastiklerinden yaptığı, daha sonra bakanlık ve belediye desteğiyle spor tesisine dönüştürülen Lastik Park'ta çocuklarla buluştu. Çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte voleybol oynadı. Lastik Park'ın basında yer almasının ardından yeni ve modern bir sahanın kurulduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "İlk olarak Lastik Park'ı ziyaret ettik. Burada çocuklarımızla kısa bir voleybol oynadık ve sorunlarını yakından dinleme fırsatı bulduk. Siirt'e geliş amacımız, ilimizde spor faaliyetlerinde yapılan hizmetleri yerinde görmek. Yapılan hizmetleri gezerek incelemelerde bulunacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, çocuklara tablet ve milli takım forması hediye ettikten sonra beraberindekilerle, Siirt Valiliği'ne geçti.

 

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