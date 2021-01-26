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26.01.2021 - 12:17 |

Bakan Kasapoğlu: Sporcu sağlığı kırmızı çizgimizdir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu: Sporcu sağlığı kırmızı çizgimizdir
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Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'de bazı kulüplerin saha zeminlerine gereken özenin gösterilmediğini altını çizerek, "Türkiye dünyanın en modern spor tesislerine sahip. Bunlardan biri de stadyumlar. Stadyumlar devletimiz tarafından inşa ediliyor ve kulüplere teslim ediliyor. Son günlerde statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, "Zeminlerin iyi bakım görmesi lazım. Kurumların bu anlamda çok hassas olmalarını ve özen göstermelerini hatırlatmak istiyorum. Bakanlık olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Tüm statlarımız için bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Sporcu sağlığı kırmızı çizgimizdir

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