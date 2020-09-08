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08.09.2020 - 15:15 | | ANKARA / DHA

Bakan Kasapoğlu, Tokyo vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme branşında kota alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcuları kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti
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Bakanlık Merkez Binada gerçekleşen görüşmede, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Merve Güncer, Beril Böcekler ile Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve antrenörler hazır bulundu. 

Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların son durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda güç kaybına neden olmadığını kaydederek, "Azim ve motivasyonunuzun gerilemediğini, bilakis moralinizin güçlü olduğunu görmenin bizleri memnun kıldığını ifade etmek istiyorum" dedi.

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"YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ DEMEK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine çok önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu projeyle yüzme noktasında özellikle son iki yılda yeni bir bakış açısıyla büyük bir pencere açtık. Havuzu insanlarla doldurursak performans havuzuna daha fazla insan gönderebiliriz" dedi. 

Milli sporculardan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine destekte bulunmalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Bu projenin başarılı olması Türkiye'nin geleceği demek. Her türlü imkanımızı seferber edeceğiz bu konu için. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretelim ve yeni adaylar çıkaralım. Bu projeyle önemli bir başarı elde ettik. Pandemi süreci bizi etkiledi biraz ama 100 portatif havuzu hayta geçirdik" diye konuştu. 

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Bakan Kasapoğlu, Tokyo vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti

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