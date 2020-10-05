Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Organizasyon bu yıl yaş gruplarına göre minik, küçük, yıldız, genç, büyük, veteran gruplarında il ve ilçe tertip komitelerince, salgınla ilgili gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenecek temsili 3 branşta düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri bu önemli ve değerli organizasyonun, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti.

Bakan Kasapoğlu, “Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.