Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’
05.10.2020 - 07:00 |

Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası, 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Organizasyon bu yıl yaş gruplarına göre minik, küçük, yıldız, genç, büyük, veteran gruplarında il ve ilçe tertip komitelerince, salgınla ilgili gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenecek temsili 3 branşta düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri bu önemli ve değerli organizasyonun, ülke sporunun gelişimine büyük katkı sağladığına işaret etti.
Bakan Kasapoğlu, “Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

    Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin transferini açıkladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kemer’de golf şöleni
      Kemer’de golf şöleni
    2. Son dakika | Fenerbahçe'de forvete sürpriz Kemal Ademi!
      Son dakika | Fenerbahçe'de forvete sürpriz Kemal Ademi!
    3. Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo’da mutlu son
      Son dakika | Trabzonspor'da Vitor Hugo’da mutlu son
    4. Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı
      Zorlu yarışmanın son ayağı yapıldı
    5. Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Bakasetas çalışması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

    Bakan Kasapoğlu: ‘Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz’

    Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!

    Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Falcao'ya tepki!

    Son dakika | Ghezzal Beşiktaş'ta! Transferde son hedef Kalinic...

    Son dakika | Ghezzal Beşiktaş'ta! Transferde son hedef Kalinic...

    Erol Bulut'tan takıma uyarı! "Bedeli ağır olabilirdi"

    Erol Bulut'tan takıma uyarı! "Bedeli ağır olabilirdi"

    Sıradaki Haber