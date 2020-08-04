Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir, Başakşehir maçını izleyecek!

Medipol Başakşehir dün gerçekleştirdiği antrenmanla Kopenhag rövanşının İstanbul’daki hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli takım karşılaşma için bugün Danimarka’ya gidecek ve son çalışmasını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Parken Stadı’nda yapacak. Başakşehir takımı, 65 kişilik kalabalık bir kafileyle Danimarka’ya uçacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yarın Kopenhag’a giderek maçı statta izleyecek.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu