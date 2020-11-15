Bakan Kasapoğlu: ‘Yarım kalmış bir hikaye’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park’ta bugün yapılacak Formula 1’in 14. etabı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 9 yıl sonra Türkiye’ye gelen dev organizasyon için mutlu olduklarını belirtti. Kasapoğlu, “İstanbul, dünya başkenti, göz bebeği şehrimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği bir şehir. 9 yıl aradan sonra dünyaca ünlü efsane pilotlar, İstanbul’da buluştu. Türk gençlerinin bu konudaki ilgisi ve heyecanını, gençlerle bir araya geldiğimizde görüyorduk. Hem gençlerimiz açısından hem ülkemiz açısından mutluluk verici bir gelişme. Böylesine önemli bir organizasyonun ilk kez değil, 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması, İstanbul için ayrı bir heyecan. Bunu, ‘Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması’ olarak ifade etmek istiyorum. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır” dedi.Tüm dünyanın İstanbul’u izleyeceğini aktaran Gençlik ve Spor Bakanı, “2 milyar insanın gözü kulağı, İstanbul’da olacak. Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden. 9 yıl önce efsane pilotlar buraya geldi ve yarıştı. Hem İstanbul hem Intercity İstanbul Park, bu camiada iz bırakan bir marka olarak varlığını devam ettiriyor” diye konuştu.