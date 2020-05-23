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Haberler1.Lig Haberleri Bakan KasapoÄŸlu, Yeni Adana StadÄ±'nÄ±n koltuk renklerini açÄ±kladÄ±
23.05.2020 - 23:36 | | AA

Bakan KasapoÄŸlu, Yeni Adana StadÄ±'nÄ±n koltuk renklerini açÄ±kladÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Yeni Adana StadÄ±'nÄ±n koltuk renklerinin turuncu-beyaz ve mavi-lacivert olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Bakan KasapoÄŸlu, Yeni Adana StadÄ±'nÄ±n koltuk renklerini açÄ±kladÄ±
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GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Adanaspor ve Adana Demirspor'un maÃ§larÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak Yeni Adana StadÄ±'nÄ±n koltuk renklerinin turuncu-beyaz ve mavi-lacivert olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Bakan KasapoÄŸlu Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "AdanalÄ± sporseverlerin mutluluÄŸunun bizim iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etmiÅŸtik. UEFA standartlarÄ±ndaki 33 bin kiÅŸilik Yeni Adana Stadyumuâ€™nun koltuk renkleri, iki gÃ¼zide kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n renkleri olan turuncu beyaz ve mavi lacivert olacak. TÃ¼rk sporuna ve Adana'mÄ±za hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan KasapoÄŸlu, Yeni Adana StadÄ±nÄ±n koltuk renklerini aÃ§Ä±kladÄ±

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