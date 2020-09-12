Bakan Kasapoğlu: ‘Yıldızlar yetişecek’

Dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu’nun adının verildiği yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ümraniye’de hizmete girdi.

Törene ayrıca Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu da katıldı.

Bu havuzlarda yeni Beytullahların yetişeceğini söyleyen bakan Kasapoğlu, “Yüzme, bakanlık olarak en önemli projelerimizden bir tanesi. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz. Biz herkese inat üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kadınların toplumun öncüsü olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı, “Bu tesisler öncelikle kadınlarımızın isteklerine göre dizayn edildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturacağız. Ruhsal ve bedensel anlamda ihtiyaç olan sporu el birliğiyle yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Sporun her branşını önemsediklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle noktaladı: “Spordaki atılımımızın her gün başarılarla taçlanacağına inanıyorum. İnsanın hayırlısı insana faydalı olandır. Amacımız ve felsefemiz bu. Yaptığımız tesislerin kapısı herkese sonuna kadar açıktır. Yeter ki kullanalım, biz böyle yerleri üretmeye varız.”