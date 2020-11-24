Bakan Kasapoğlu: "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kendilerine emanet olan Türkiye’yi gençlerle daha ileriye taşıyacaklarını belirtti, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir engel, hiçbir hile ve kumpas bizleri yolumuzdan döndüremeyecek” ifadesini kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale’de Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi, ardından fidan dikti.

Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin açıkçası en güzel gençlik merkezlerinden bir tanesini kısa bir sürede hizmete almak bizler için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben bu vesile ile gerek Valimize, gerek Belediye Başkanımıza, emeği olan, katkısı olan herkese kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

Kırıkkaleli gençlerin sloganları üzerine, kendilerinin de gençliğin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı, “Bu eşsiz vatan, bu cennet vatan, bizlere atalarımızın emaneti. Bizler de inşallah bu emaneti hep birlikte daha güzel seviyelere taşımanın, yarınlara güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Yarınların, bugünlerin umudu gençlerimizle birlikte bu emaneti inşallah hem ilelebet payidar kılma adına hem de yarınları daha güçlü kılma adına el birliği ile çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir engel bizleri yolumuzdan döndüremeyecek” diye konuştu.

Türkiye’nin her alanda en güçlü olma iddiasının bulunduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Ben inanıyorum ki gerek Kırıkkalemizin merkezinde gerek ilçelerinde gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle, yurtlarımızla, kamplarımızla hedeflerimizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz.”

Türkü dinledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılışını yaptığı, gençlik merkezini de gezdi. Gençlik merkezinde bağlama kursu alan öğrencileri de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerden ‘Allı Turnam’ türküsünü dinledi. Kasapoğlu, Kırıkkale Belediyesi’ni ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ve Çeşnigir Kanyonu’nda yapılan çalışmaları inceledi.