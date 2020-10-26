Bakan KasapoÄŸlu, Zap Suyu'nda sporcularla birlikte rafting yaptÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hakkari ValiliÄŸi, Hakkari Belediyesi ve Rafting Federasyonu organizasyonuyla TÃ¼rkiye Rafting 2'nciÂ Ayak ÅžampiyonasÄ±, yÄ±llarca hep terÃ¶rle anÄ±lan Zap Vadisi'nde yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'ninÂ en iyi rafting parkurlarÄ± arasÄ±nda yer alan Zap Vadisi iÃ§inden geÃ§en Zap Suyu'nda, TÃ¼rkiye Rafting ÅžampiyonasÄ± ikinci ayak yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n startÄ± verildi.Â TÃ¼rkiye genelinden 400 sporcunun yer aldÄ±ÄŸÄ± toplam 27 takÄ±m, ÅŸampiyon olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yor.Â GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Hakkari Valisi ve Belediye BaÅŸkan Vekili Ä°dris AkbÄ±yÄ±k, TÃ¼rkiye Rafting Federasyonu BaÅŸkanÄ± Fikret YardÄ±mcÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼lÅŸen Orhan ile birlikte bindiÄŸi botta, yarÄ±ÅŸmanÄ±n startÄ±nÄ± verdi. YÄ±llarca hep terÃ¶r olaylarÄ±yla anÄ±lan Zap Suyu'nda yarÄ±ÅŸmacÄ±larla birlikte kÃ¼rek Ã§eken Bakan KasapoÄŸlu, "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatÄ± yaÅŸayÄ±n"Â sloganÄ±ylaÂ Zap Suyu'nda ilk kez dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonaya katÄ±lan sporcularla tek tek ilgilenip, baÅŸarÄ±lar diledi.

"KARANLIK, YERÄ°NÄ° AYDINLIÄžA BIRAKTI"

Bakan KasapoÄŸlu, terÃ¶rÃ¼n yerini karamsarlÄ±k, kÃ¶tÃ¼ niyetlinin yerini gÃ¼zelliÄŸin alacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "KaranlÄ±k kaybolmaya baÅŸladÄ±. Yerini aydÄ±nlÄ±ÄŸa bÄ±raktÄ±. O yÃ¼zden hamdolsun bugÃ¼n bunu gÃ¶rdÃ¼k. Sporun gÃ¼zel ruhuyla birleÅŸtiren, kaynaÅŸtÄ±ran ruhuyla bir aradayÄ±z. Ben bu vesileyle federasyonumuza, sayÄ±n valimize ve emeÄŸi olan herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tablodan tÃ¼m dÃ¼nyaya bir mesajÂ veriyorum. O da kardeÅŸliÄŸin, birliÄŸin, beraberliÄŸin mesajÄ± ve bu potansiyelin ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu mesajÄ±. Hakkari cennet vatanÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ±, Ã¶nemli bir sembolÃ¼. DoÄŸasÄ±yla Ã§ok farklÄ± bir yer. Kayak noktasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. DiÄŸer taraftan doÄŸa sporlarÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var, su sporlarÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. BunlarÄ±n her birini en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z ve Ã§ok yakÄ±n bir zaman diliminde Hakkari inÅŸallah spor turizminde sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli spor merkezlerinden bir tanesi olacak. BugÃ¼n genÃ§lerle beraber olduk. Her birinde ayrÄ± bir Ä±ÅŸÄ±ltÄ± var. Bu genÃ§lerimizin arasÄ±nda Ã§Ä±kan sporcular, inÅŸallah Ã¼lkemizi uluslararasÄ± alanda, Avrupa'da, olimpiyatlarda, her branÅŸta Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ temsil edecek. Ãœlkemizi, milletimizi, ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ok daha yukarÄ±ya taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Hem yoÄŸunÂ hem de coÅŸkulu bir katÄ±lÄ±m var. TÄ±pkÄ± Zap Suyu gibi" dedi.