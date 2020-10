Bakan KasapoÄŸlu, Zap Suyu'nda sporcularla birlikte rafting yaptÄ±

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Rafting Federasyonu organizasyonuyla Türkiye Rafting 2'nci Ayak Şampiyonası, yıllarca hep terörle anılan Zap Vadisi'nde yapıldı. Türkiye'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan Zap Vadisi içinden geçen Zap Suyu'nda, Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmalarının startı verildi. Türkiye genelinden 400 sporcunun yer aldığı toplam 27 takım, şampiyon olmak için yarışmalara katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte bindiği botta, yarışmanın startını verdi. Yıllarca hep terör olaylarıyla anılan Zap Suyu'nda yarışmacılarla birlikte kürek çeken Bakan Kasapoğlu, "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla Zap Suyu'nda ilk kez düzenlenen şampiyonaya katılan sporcularla tek tek ilgilenip, başarılar diledi.

"KARANLIK, YERİNİ AYDINLIĞA BIRAKTI"

Bakan Kasapoğlu, terörün yerini karamsarlık, kötü niyetlinin yerini güzelliğin alacağını ifade ederek, "Karanlık kaybolmaya başladı. Yerini aydınlığa bıraktı. O yüzden hamdolsun bugün bunu gördük. Sporun güzel ruhuyla birleştiren, kaynaştıran ruhuyla bir aradayız. Ben bu vesileyle federasyonumuza, sayın valimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu tablodan tüm dünyaya bir mesaj veriyorum. O da kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mesajı ve bu potansiyelin ne kadar güçlü olduğu mesajı. Hakkari cennet vatanın önemli bir parçası, önemli bir sembolü. Doğasıyla çok farklı bir yer. Kayak noktasında çok önemli çalışmalarımız var. Diğer taraftan doğa sporları ile ilgili çalışmalarımız var, su sporları ile ilgili çalışmalarımız var. Bunların her birini en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız ve çok yakın bir zaman diliminde Hakkari inşallah spor turizminde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli spor merkezlerinden bir tanesi olacak. Bugün gençlerle beraber olduk. Her birinde ayrı bir ışıltı var. Bu gençlerimizin arasında çıkan sporcular, inşallah ülkemizi uluslararası alanda, Avrupa'da, olimpiyatlarda, her branşta çok güçlü temsil edecek. Ülkemizi, milletimizi, ay yıldızlı bayrağımızı, çok daha yukarıya taşıyacaktır. Hem yoğun hem de coşkulu bir katılım var. Tıpkı Zap Suyu gibi" dedi.