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23.05.2020 - 23:21 | | AA

Bakan KasapoÄŸlu'ndan 1000 kiÅŸiye milli takÄ±m formasÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 1000 kiÅŸiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± hediye etmek istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Bakan KasapoÄŸlu'ndan 1000 kiÅŸiye milli takÄ±m formasÄ±
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GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, ramazan ayÄ±nÄ± uÄŸurlamanÄ±n heyecanÄ± ile bayram sevincini birlikte yaÅŸarken hatÄ±ra olarak 1000 kiÅŸiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± hediye etmek istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Bakan KasapoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "MÃ¼barek ramazan ayÄ±nÄ± uÄŸurlamanÄ±n heyecanÄ± ile bayram sevincini birlikte yaÅŸÄ±yoruz. Sevincimizi Ã§oÄŸaltmak, bugÃ¼nlerin hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in 1000 kiÅŸiye milli takÄ±m formasÄ± hediye etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.Â 

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "#BayramdaBirlikteyiz" etiketiyle Ramazan BayramÄ± mesajlarÄ±nÄ± beklediklerini de belirtti.

Bakan KasapoÄŸlundan 1000 kiÅŸiye milli takÄ±m formasÄ±

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