Â Ä°stanbul GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Burhanettin HacÄ±caferoÄŸlu ile birlikte akÅŸam saatlerinde GÃ¶kÃ§ek ailesini AtakÃ¶y'deki evlerinde ziyaret eden Bakan KasapoÄŸlu, ALS - MNR DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± olan Ä°smail GÃ¶kÃ§ek'e ALS hastalÄ±ÄŸÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak ve hastalara destek olma adÄ±na bir dizi hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼jdesini verdi.Â

Bakan KasapoÄŸlu ayrÄ±ca Ä°smail GÃ¶kÃ§ek'in makinaya baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine raÄŸmen gÃ¶sterdiÄŸi gayret ve Ã§abanÄ±n takdire ÅŸayan olduÄŸunu belirterek kendisini tebrik etti. GÃ¶kÃ§ek de ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti belirterek, Bakan KasapoÄŸlu'na dernek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bilgiler verdi.Â

ALS-MNR DerneÄŸi YÃ¶neticilerinden Gazeteci Tahir Kum'un da hazÄ±r bulunduÄŸu ziyarette Ä°smail GÃ¶kÃ§ek'in eÅŸi Adalet GÃ¶kÃ§ek, ziyarette Bakan KasapoÄŸlu'na, bugÃ¼ne kadar birlikte yer aldÄ±klarÄ± organizasyonlarda gÃ¶rdÃ¼kleri samimi ve iÃ§ten yakÄ±nlÄ±k dolasÄ±yla teÅŸekkÃ¼r etti.

Â