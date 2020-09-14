Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden eski futbolculardan İsmail Gökçek’e evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, ALS-MNR Derneği Başkanı olan Gökçek’e ALS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara destek olma adına bir dizi hazırlıkların yapıldığının müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu ayrıca İsmail Gökçek’e gösterdiği gayret ve çaba nedeniyle kendisini tebrik etti.