27.09.2020 - 18:20 |
Bakan Kasapoğlu'ndan derbi paylaşımı: Kazanan dostluk olsun
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı vererek, "Sahada güzel futbol, kazanan ise dostluk olsun. Her iki takıma da başarılar!" ifadesini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı vererek, "Sahada güzel futbol, kazanan ise dostluk olsun. Her iki takıma da başarılar!" ifadesini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;
Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar