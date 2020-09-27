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HaberlerGalatasaray Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan derbi paylaşımı: Kazanan dostluk olsun
27.09.2020 - 18:20 |

Bakan Kasapoğlu'ndan derbi paylaşımı: Kazanan dostluk olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı vererek, "Sahada güzel futbol, kazanan ise dostluk olsun. Her iki takıma da başarılar!" ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan derbi paylaşımı: Kazanan dostluk olsun
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı vererek, "Sahada güzel futbol, kazanan ise dostluk olsun. Her iki takıma da başarılar!" ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Bakan Kasapoğlundan derbi paylaşımı: Kazanan dostluk olsun

Bakan Kasapoğlundan derbi paylaşımı: Kazanan dostluk olsun

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

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