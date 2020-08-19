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HaberlerGöztepe Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı
19.08.2020 - 10:56 | | ANKARA (İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Göztepe’nin eski futbolcusu Halil Kiraz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 yaşında vefat eden Göztepe’nin efsane futbolcusu Halil Kiraz için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk futbolunun ve Göztepe Kulübünün efsane futbolcularından Halil Kiraz’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Halil Kiraz’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.”

Bakan Kasapoğlundan Halil Kiraz için taziye mesajı

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