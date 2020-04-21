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21.04.2020 - 16:06 | | İSTANBUL, (DHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilerim.''

Bakan Kasapoğlundan Kaan Öztürk için taziye mesajı

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