Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum."