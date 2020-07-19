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19.07.2020 - 23:36 | | ANKARA (DHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlundan Medipol Başakşehire tebrik

Medipol Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
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