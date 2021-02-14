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14.02.2021 - 11:24 | | Ä°STANBUL / DHA

Bakan KasapoÄŸlu'ndan milli atletlere tebrik

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, DÃ¼nya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 altÄ±n, 11 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 5 bronz olmak Ã¼zere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularÄ± kutladÄ±.Â

Bakan KasapoÄŸlu'ndan milli atletlere tebrik
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Bakan KasapoÄŸlu'nun tebrik mesajÄ± ÅŸÃ¶yle:
"Tokyo 2020 Paralimpik OyunlarÄ±'na kota puanÄ± veren DÃ¼nya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli atletlerimiz Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza atarak bizlere bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk yaÅŸattÄ±. BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dÃ¼zenlenen organizasyonda 8 altÄ±n, 11 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 5 bronz olmak Ã¼zere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyorum. Paralimpik OyunlarÄ± sÃ¼recinde yarÄ±ÅŸan bÃ¼tÃ¼n sporcularÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum. Bu gÃ¼zel derecelerin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki organizasyonlarda da sÄ±k sÄ±k geleceÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yorum."

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