Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nı genel klasmanda birinci bitiren milli karatecileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa birincisi olan milli karateciler için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda; 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda Avrupa şampiyonu olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu önemli başarıda emeği geçenlere başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyorum."