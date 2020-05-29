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29.05.2020 - 18:48 | | DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e 'geçmiş olsun' telefonu
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile telefonda görüştü. Nihat Özdemir'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

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