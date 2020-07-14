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14.07.2020 - 20:39 | | AA

Bakan KasapoÄŸlu'ndan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 2020 Tokyo Paralimpik OyunlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde Masa Tenisi Milli TakÄ±mÄ± sporcularÄ± Ali Ã–ztÃ¼rk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve KÃ¼bra Korkut'u tebrik etti.Â

Bakan KasapoÄŸlu'ndan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik
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GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 2020 Tokyo Paralimpik OyunlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde eden Masa Tenisi Milli TakÄ±mÄ± sporcularÄ± Ali Ã–ztÃ¼rk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve KÃ¼bra Korkut'u tebrik etti.Â 

KasapoÄŸlu, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± tebrik mesajÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â 

"UluslararasÄ± Masa Tenisi Federasyonunun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± paralimpik dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ± listesine gÃ¶re, kendi kategorilerinde yÃ¼kselen ve 2020 Tokyo Paralimpik OyunlarÄ±'na kota alma hakkÄ± elde eden milli sporcularÄ±mÄ±zdan Ali Ã–ztÃ¼rk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve KÃ¼bra Korkut'u kutluyorum. Bizleri gururlandÄ±ran milli sporcularÄ±mÄ±za 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±â€™nda baÅŸarÄ±lar diliyorum. Milli sporcularÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nda emeÄŸi geÃ§enleri de tebrik ediyorum."

Bakan KasapoÄŸlundan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik

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