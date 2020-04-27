Bakan Kasapoğlu’ndan tesis müjdesi

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na kota alan milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesislerini kullanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman gerçekleştirebilecek.

Milli sporcuların evlerine yakın tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını da yakından takip edilmesini istedi.



‘Kayıp görmüyoruz’

Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesini asla kayıp olarak görmediklerini vurguladı. Sporculardan asla endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Kasapoğlu, “Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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