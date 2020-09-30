Bakan Koca'dan maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçların seyircili oynanmasıyla ilgili olarak Bakan Koca, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Diego Ribas'ın Koronavirüs Uyarısı