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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Bakır: Yapılan değişiklik Türk futboluna hayırlı olsun
11.12.2019 - 16:54 | | Aytekin KALENDER - RİZE / DHA

Bakır: Yapılan değişiklik Türk futboluna hayırlı olsun

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulüplerin harcama limitlerinin artırılmasıyla ilgili olarak, "Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz, sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bakır: Yapılan değişiklik Türk futboluna hayırlı olsun
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında değişiklik yapmıştı. Bu yapılan değişikliği Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şunları söyledi;

"Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30dan yüzde 40a yükseltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."

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