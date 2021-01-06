Bakken Bears - Galatasaray: 96-78
Galatasaray Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde konuk olduÄŸu Danimarka'nÄ±n Bakken Bears takÄ±mÄ±na 96-78 maÄŸlup oldu.Â
Galatasaray Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde konuk olduÄŸu Danimarka'nÄ±n Bakken Bears takÄ±mÄ±na 96-78 maÄŸlup oldu.Â
Aarhus Arena'da oynanan A Grubu'nun 5. hafta mÃ¼cadelesine iyi hÃ¼cum yaparak baÅŸlayan ev sahibi ekip, ilk Ã§eyreÄŸini 29-19 Ã¶nde geÃ§tiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n devre arasÄ±na 58-39 Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle girdi.
Ä°kinci yarÄ±da da aradaki skor farkÄ±nÄ± koruyan Bakken Bears, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodunu 72-55 Ã¶nde kapattÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 96-78'lik skorla kazandÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en skorer oyuncusu, 35 sayÄ± Ã¼reten Bakken BearslÄ± Q.J. Peterson oldu.Â
Rakibiyle evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä± kazanan Galatasaray, bu skorun ardÄ±ndan grubunda 5. maÃ§Ä±nda 4. yenilgisini aldÄ±. Bakken Bears ise 5. maÃ§Ä±nda 2. galibiyetine ulaÅŸtÄ±.