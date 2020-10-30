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30.10.2020 - 21:29 | | AA

Balıkesirspor - Adanaspor: 0-3

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Balıkesirspor - Adanaspor: 0-3
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk 

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor 

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Dk. 78 Bilalli), İsmail Yüksek, Celal Emir Dede (Dk. 67 Doğa İşeri), Oğuz Han Aynaoğlu, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic, Cumali Bişi, Kethevoama (Dk. 67 Otoo) 

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 66 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Berkan Fırat), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Rayan (Dk. 65 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 75 Ergin Keleş) 

Goller: Dk. 6, 19 Ozegovic, Dk. 90 Berkan Fırat (Adanaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 34 Abdulhamit Yıldız, Dk. 63 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 40 Ozegovic, Dk. 50 Donkor, Dk. 88 Berkan Fırat (Adanaspor)

Balıkesirspor - Adanaspor: 0-3

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