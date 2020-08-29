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29.08.2020 - 23:00 | | AA

Balıkesirspor - Bursaspor: 1-1

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, sezon öncesi hazırlık maçında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Balıkesirspor - Bursaspor: 1-1
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, sezon öncesi hazırlık maçında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Balıkesir Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmaya iki takım da genç ağırlıklı kadrolarla çıktı. 

Bursaspor, 10. dakikada Çağatay Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Balıkesirspor 35. dakikada Emir Dede ile beraberliği yakaladı. 

Karşılaşmada başka gol olmayınca 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Balıkesirspor - Bursaspor: 1-1

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