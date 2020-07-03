Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi
03.07.2020 - 12:36 | | BALIKESİR (AA) -

Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi

Kırmızı-beyazlı kulüple daha önce yollarını ayırdıktan sonra tekrar devam etme kararı alınan teknik direktör Şimşek'in görevine son verildi. Başkan Kadir Dağlı, "5-0'lık farklı mağlubiyetin ardından böyle bir istifa istemek hakkımız" dedi.

Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi
ABONE OL

 

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verildi.

Kulüp başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Fatih Karagümrük karşısında 5-0 gibi ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bunun kabul edilebilir bir tarafının olmadığını belirten Dağlı, Yusuf Şimşek'in görevine son verdiğini dile getirdi.

Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşekin görevine son verdi

Dağlı, başkanlık yetkisi kullanarak bu kararı kendisinin aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "5-0'lık farklı mağlubiyetin ardından böyle bir istifa istemek hakkımız. 35 puan almamız, ligde kalmamız böyle bir öz güven vermeyeceğini düşünerek onurlu ve gururlu bir şekilde futbol oynanması gerekiyordu ama bu ekip 3-0, 2-1 galibiyetler alırken 5-0'lık yenilgi ağır oldu. Bir gün önceki istifasında maddiyatı sorun etmişti. Kulübe geldiğinde de maddiyatla ilgisi olmadığını söylemişti. Futbol sorumlumuz 3 hafta kalması yönünde ikna etmişti kendisini. Baktığımızda 3 hafta katkısı olmadığını düşündük. Ben de başkanlık yetkimi kullanarak görevine son verdim."

Yusuf Şimşek'ten açıklama

Yusuf Şimşek de konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Şimşek, 18 yıllık futbol ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerinde son 2 günde yaşadıklarının tarifinin olmadığını belirterek, "Kulübün önünü açmak için 1 gün önce istifa ediyorum, 'hedefe ulaşıldı' diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor. Futbolculara, ekibime ve Balkes taraftarlarına teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye sürpriz transferler! Başkan açıklamıştı...

 

Skorer Mutfak - 3 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi
    Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi
  2. Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var
    Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var
  3. Ali Koç: Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz"
    Ali Koç: Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz"
  4. Son dakika | Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı
    Son dakika | Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı
  5. Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi
    Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Formula 1’in 70. yılı Red Bull Ring’te başlıyor kutlamayı Drum the Bull yapıyor

Formula 1’in 70. yılı Red Bull Ring’te başlıyor kutlamayı Drum the Bull yapıyor

Sneijder için ayaklandılar! Robben'den sonra...

Sneijder için ayaklandılar! Robben'den sonra...

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

Sıradaki Haber