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Haberler1.Lig Haberleri Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
27.11.2020 - 01:21 |

Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı. 

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Balıkesirsporda 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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