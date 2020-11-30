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30.11.2020 - 19:25 | | AA

BalÄ±kesirspor'da Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19'a ulaÅŸtÄ±

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et BalÄ±kesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

BalÄ±kesirspor'da Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19'a ulaÅŸtÄ±
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et BalÄ±kesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bilgiye gÃ¶re, pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan teknik heyet, futbolcular ve A takÄ±m personeline Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±.Â 

AÃ§Ä±klamada, sonuÃ§lanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± Kovid-19'a yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 14 futbolcu ve 5 personel olmak Ã¼zere 19'a yÃ¼kseldi.

BalÄ±kesirsporda Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19a ulaÅŸtÄ±

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