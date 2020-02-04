Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı
04.02.2020 - 21:43 | | BALIKESİR (AA)

Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı

Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun görevine son verildi. Kulüp başkanı Kadir Dağlı, Kurşunlu'nun yerine Fırat Gül'ün getirileceğini duyurdu.

Balıkesirspor'da Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik sorumlu Kurşunlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ün getirileceğini söyledi.

Dağlı, Gül için yarın saat 14.00'te kulüp tesislerinde imza töreni yapacaklarını kaydetti.

Ligin 13. haftasında Ali Tandoğan'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Ramazan Kurşunlu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 7 maçta, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi, Kurşunlu yönetiminde kalesinde 9 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

 

 

 

 

 

İttifak Holding Konyaspor'da Yukatel Denizlispor mesaisi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması

Obi Mikel gözyaşlarını tutamadı

Obi Mikel gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-0

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-0

SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe basın toplantısı düzenleyecek

SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe basın toplantısı düzenleyecek

Sıradaki Haber