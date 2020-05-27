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27.05.2020 - 16:14 | | BALIKESİR (AA) -

Son dakika | Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor'da!

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcularının Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rahmi Anıl Başaran da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.

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Son dakika | Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran Trabzonsporda

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