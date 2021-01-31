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Haberler1.Lig Haberleri Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu
31.01.2021 - 00:14 |

Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu
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TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Balıkesirsporun yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

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