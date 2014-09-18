Ballack Mesut Özil'e sert eleştiri!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'e Michael Ballack'tan eleştiri geldi.

Bayern Münih ve Chelsea gibi takımlarda oynayan ve Alman Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan eski futbolcu, Mesut için, "Arsenal'de sürekli eleştiriliyor ancak buna reaksiyon veremiyor. Zaten onun en zayıf yönü mücadeleci yönünün eksik olmasıdır. Tekniğini kullanmaktan da uzaklaştığı sıralarda bu zayıflık daha çok öne çıkıyor" diye konuştu.

Ballack şöyle devam etti:

"Mesut'un bu düşüklüğünün perde arkasında başka nedenleri olmalı. Başı neredeyse düşecek gibi duruyor. Vücut dili, cebinde bir dünya şampiyonluğu madalyası bulunan bir oyuncuyu göstermiyor. Real Madrid'den Arsenal'e gittiği geçen yıl neler olduğunu tam olarak bilemiyorum. Onun yeteneğinde bir oyuncunun Real'de daha uzun süre kalmayı denemesi gerekirdi".