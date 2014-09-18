Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ballack Mesut Özil'e sert eleştiri!
18.09.2014 - 12:17 |

Ballack Mesut Özil'e sert eleştiri!

Michael Ballack Mesut Özil'i sert eleştirdi, oyuncuyu boyun eğmekle suçladı

Ballack Mesut Özil'e sert eleştiri!
ABONE OL

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'e Michael Ballack'tan eleştiri geldi.

Bayern Münih ve Chelsea gibi takımlarda oynayan ve Alman Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan eski futbolcu, Mesut için, "Arsenal'de sürekli eleştiriliyor ancak buna reaksiyon veremiyor. Zaten onun en zayıf yönü mücadeleci yönünün eksik olmasıdır. Tekniğini kullanmaktan da uzaklaştığı sıralarda bu zayıflık daha çok öne çıkıyor" diye konuştu.

Ballack şöyle devam etti:

"Mesut'un bu düşüklüğünün perde arkasında başka nedenleri olmalı. Başı neredeyse düşecek gibi duruyor. Vücut dili, cebinde bir dünya şampiyonluğu madalyası bulunan bir oyuncuyu göstermiyor. Real Madrid'den Arsenal'e gittiği geçen yıl neler olduğunu tam olarak bilemiyorum. Onun yeteneğinde bir oyuncunun Real'de daha uzun süre kalmayı denemesi gerekirdi".

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber