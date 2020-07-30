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Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor, Ganalı futbolcu Otoo'yu transfer etti
30.07.2020 - 14:10 | | AA

Bandırmaspor, Ganalı futbolcu Otoo'yu transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Balıkesirspor'da forma giyen Ganalı futbolcu Mahatma Otoo'yu kadrosuna kattı.

Bandırmaspor, Ganalı futbolcu Otoo'yu transfer etti
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Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür bu transfer için çalıştıklarını ve sonunda 28 yaşındaki futbolcu ile 1 1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bandırmaspor, Ganalı futbolcu Otooyu transfer etti

Göçmez, Otoo'nun çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirterek, "Hedefimiz üçüncü yabancı oyuncuda. Ayrıca orta saha ve stoper mevkilerinde oynayan iki futbolcuyla da ilgileniyoruz. Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanacak iki futbolcuyla da bayramdan sonra el sıkışacağız." ifadelerini kullandı.

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