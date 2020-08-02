Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor, Mehmet Yiğit'i transfer etti!
02.08.2020 - 23:33 |

Bandırmaspor, Mehmet Yiğit'i transfer etti!

TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor, Mehmet Yiğit'i transfer etti!
ABONE OL

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti. 

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1 1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi. 

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti. 

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.

Bandırmaspor, Mehmet Yiğiti transfer etti

Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav

    Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Boğulma tehlikesi yaşayan hentbolcu Harun Bostan vefat etti
      Boğulma tehlikesi yaşayan hentbolcu Harun Bostan vefat etti
    2. Napoli'de Gennaro Gattuso'dan Messi itirafı!
      Napoli'de Gennaro Gattuso'dan Messi itirafı!
    3. Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı! 5 milyon euro...
      Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çılgınlığı! 5 milyon euro...
    4. Transfer haberleri | Quaresma'ya talip oldular! Yeni takımı...
      Transfer haberleri | Quaresma'ya talip oldular! Yeni takımı...
    5. Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlığı sürüyor!
      Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlığı sürüyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda!

    Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda!

    Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

    Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

    Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"

    Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"

    Son dakika | Gheorghe Hagi teknik direktörlük görevinden ayrıldı!

    Son dakika | Gheorghe Hagi teknik direktörlük görevinden ayrıldı!

    Sıradaki Haber