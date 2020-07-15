Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı
15.07.2020 - 11:36 | | BALIKESİR (AA)

Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı

TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'da takımdaki 11 futbolcuyla yeniden anlaşma imzalandı.

Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı
ABONE OL

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, AA muhabirine, mevcut kadronun yüzde 80'i ile anlaşmak istediklerini söyledi.

Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı

Karlahan, daha önce de çıktıkları TFF 1. Lig'de yaptıkları hatalara düşmeyeceklerini vurgulayarak, "Zaten oyunculara sözümüz vardı. Kalmak isteyenler ile mali konudan anlaşmamız neticesinde 2 yıllık sözleşme imzaladık. İç transferde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dış transfere başlayacağız." dedi. Yabancı oyuncu transferinde de Türkiye'de forma giyen 4 oyuncuyla anlaşmak istediklerini belirten Karahan, teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve santrafor mevkilerine yabancı oyuncu alacaklarını dile getirdi.

Bandırmaspor, son iki günde iç transferde takım kaptanı Erkan Taşkıran, kaleci Zülküf Özer, İrfan Başaran, Doğancan Davas, Benhur Keser, Berat Satılmış, Samet Katanalp, Selçuk Alibaz, Feyyaz Belen, Hüseyin Bak ve Sinan Akaydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

  

Ünlü golfçü Lucy Robson'dan tehlikeli deneme!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı
    Bandırmaspor takımdaki 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı
  2. Son dakika | Umut Nayir: Koronavirüs testim negatif
    Son dakika | Umut Nayir: Koronavirüs testim negatif
  3. Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
    Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
  4. Son dakika | Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sesleri
    Son dakika | Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sesleri
  5. Halkbank, Aslan Ekşi'yi transfer etti
    Halkbank, Aslan Ekşi'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…

Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…

Kulüplerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

Kulüplerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

Porto - Sporting maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Porto - Sporting maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Sıradaki Haber