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22.10.2020 - 16:45 | | AA

Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

TFF 1. Lig 'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ve ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

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