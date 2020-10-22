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Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor'da kadro dışı kararı! Sosyal medya beğenileri yüzünden...
22.10.2020 - 18:40 |

Bandırmaspor'da kadro dışı kararı! Sosyal medya beğenileri yüzünden...

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Bandırmaspor'da kadro dışı kararı! Sosyal medya beğenileri yüzünden...
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TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran'ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.

Bandırmasporda kadro dışı kararı Sosyal medya beğenileri yüzünden...

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