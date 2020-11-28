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28.11.2020 - 19:06 |

BandÄ±rmaspor'da Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19'a yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

BandÄ±rmaspor'da Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19'a yükseldi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bilgiye gÃ¶re, bugÃ¼n yapÄ±lan Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandÄ±.Â 

TakÄ±mda Kovid-19'a yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±, 13 futbolcu ve 6 personel olmak Ã¼zere 19'a yÃ¼kseldi.

BandÄ±rmasporda Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19a yÃ¼kseldi

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