28.11.2020 - 19:06 |
BandÄ±rmaspor'da Kovid-19 pozitif sayÄ±sÄ± 19'a yükseldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bilgiye gÃ¶re, bugÃ¼n yapÄ±lan Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandÄ±.Â
TakÄ±mda Kovid-19'a yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±, 13 futbolcu ve 6 personel olmak Ã¼zere 19'a yÃ¼kseldi.