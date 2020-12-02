02.12.2020 - 20:10 | | BALIKESİR (AA) -
Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 20'ye yükseldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Böylece Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 20'ye yükseldi...
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 14 futbolcu ve 6 personel olmak üzere 20'ye ulaştı.