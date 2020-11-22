Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 6 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 9'a yükseldi.