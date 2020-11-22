Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi
22.11.2020 - 00:52 |

Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 6 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 9'a yükseldi.

Bandırmasporda Kovid-19 pozitif sayısı 9a yükseldi

Sergen Yalçın: “İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bandırmaspor'da vakalar arttı!
    Bandırmaspor'da vakalar arttı!
  2. Thiem finale çıktı
    Thiem finale çıktı
  3. Haaland coştu! Nuri Şahin'in rekoru...
    Haaland coştu! Nuri Şahin'in rekoru...
  4. Trabzon'da Erzurum hazırlığı!
    Trabzon'da Erzurum hazırlığı!
  5. Galatasaray - Türk Telekom: 94-89
    Galatasaray - Türk Telekom: 94-89



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

Robert Prosinecki: "Gelecekle alakalı istifa planımız yok"

Robert Prosinecki: "Gelecekle alakalı istifa planımız yok"

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51

Sorgun Belediyespor - Fenerbahçe HDİ Sigorta: 0-3

Sorgun Belediyespor - Fenerbahçe HDİ Sigorta: 0-3

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet