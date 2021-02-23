Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki
23.02.2021 - 18:33 | | DHA

Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki

Spor Toto TFF 1. Lig'de oynanan ve 1-1 biten Royal Hastanesi Bandırmaspor - Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak verdiği kararlarla ev sahibi takımın büyük tepkisini çekti.

Bandırmaspor'dan hakem Caner Ak'a büyük tepki
ABONE OL

Bordo-beyazlı kulüp ilk yarıda İshak Doğan'ın yanlış bir kararla oyundan atıldığını, Keçiörengücü'nden Fatih Selimhan Solmaz'ın gole giden Pote'yi düşürmesine ise "Devam" kararı vermesini spor kamuoyunun değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.

"CANER AK KEŞKE SOYADIN GİBİ "AK" BİR HAKEMLİK YAPABİLSEYDİN''

Royal Hastanesi Bandırmaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Caner Ak keşke soyadın gibi "AK" bir hakemlik yapabilseydin. Türk futbolunda "KARA" bir lekeye imza attın.
Sayın TFF ve MHK maçın hakemi olarak atadığınız kişinin Adana Bölgesinden olması, haftaya Adana'da önemli bir maçımızın olması raslantı mıdır yoksa lobi çalışması mıdır!!!!!.
Haksız yere verilen kırmızı kart, 75 dakika 10 kişi bırakılan Bandırmaspor, rakibe verilmeyen tartışmasız kırmızı kart, sportif direktörümüze kırmızı kart, teknik direktörümüze sarı kart...
Ama olmadı yine yapamadınız.
Siz vurmaya çalıştıkca biz koca bir yürek oluyoruz ve büyüdükçe büyüyoruz.
Maçın hakemi Caner Ak'ın maç esnasında futbolcularımıza hitap şekli gibi biz de söylemek isteriz ; "Abicim, dedecim sen derhal düdüğünü as ve başka meslek yapma. Diğer mesleklere de ihanet etme. Hak yeme"
Bandırmaspor olarak hiç bir yere ve kimseye biat etmeden lobilerde köşe kapmadan şanlı ve şerefli mücadelemiz devam edecektir.
Caner "KARA" gibi lobici hakemler, düdüklerini asana kadar biz dimdik ayakta olacağız.
Bandırmaspor Büyüktür.
İTaat etmez!
Bordomuz yeter."

Bandırmaspordan hakem Caner Aka büyük tepki

Manchester City Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Barcelona bombayı patlattı! Resmi açıklama...
    Barcelona bombayı patlattı! Resmi açıklama...
  2. 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
  3. İlkay dünyanın en iyisini açıkladı
    İlkay dünyanın en iyisini açıkladı
  4. Bandırmaspor'dan hakeme büyük tepki
    Bandırmaspor'dan hakeme büyük tepki
  5. Çelikbilek Singapur’da ikinci turda
    Çelikbilek Singapur’da ikinci turda
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı

Son dakika | Giovanni Sio sahalardan 1 ay uzak kalacak

Son dakika | Giovanni Sio sahalardan 1 ay uzak kalacak

Altınordu, kaleci Emirhan Emir'le profesyonel sözleşme imzaladı

Altınordu, kaleci Emirhan Emir'le profesyonel sözleşme imzaladı

Rıza Çalımbay: Rize'de elimizden ne geliyorsa yapacağız

Rıza Çalımbay: Rize'de elimizden ne geliyorsa yapacağız

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet