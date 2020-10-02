02.10.2020 - 11:59 |
Banko Futbol artık her cuma D-Smart'ta!
Taraftarların ilgiyle takip ettiği Banko Futbol programı Misli.com sponsorluğunda bundan sonra her Cuma D-Smart'ta.
Taraftarlara müjdeli haber. Bahis severlerin ilgiyle takip ettiği Banko Futbol programı artık her cuma D- Smart'ta!
Murat Fevzi Tanırlı'nın sunumu, Aykut Aydın ve Orhan Uluca'nın yorumları ile Misli.com sponsorluğunda D-Smart ekranlarında izleyecilerle buluşacak.
Banko Futbol programı her cuma saat 18:00-20:00 saatleri arasında 77. Kanal Spor Smart ve @DSmartDunyasi youtube hesabından canlı yayınlanacak.