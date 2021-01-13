Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Agüero, Barcelona'nın göz hapsi altında...

The Sun'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Sergio Agüero, henüz Manchester City ile anlaşmadı. Sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir şekilde sahada yer alamayan Agüero yerine Manchester City Menajeri Pep Guardiola da yeni transfer arayışlarına başladı.

Agüero, 9 yıldır formasını giydiği Manchester City'de devam etmek istese de halen bir sözleşme teklifi beklese de alamadı. Bu durum Arjantinli yıldız da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bunun üzerine Agüero, ayrılık kararı aldı.



Barcelona'nın, Sergio Agüero ile ilgilenmeye başladığı ve bu yaz kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. Barça'nın Agüero'yu alarak Messi'yi kadroda tutma konusunda da bir hamlede bulunmayı düşündüğünün altı çizildi.

2011 yazında Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservisle Manchester City'e transfer olan Agüero, Premier Lig kariyerinde 268 maçta 180 gol atıp 54 asist yapsa da bu sezon henüz ligde fileleri havalandıramadı.