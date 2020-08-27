Barça'da iflas bayrağı!

‘222 milyon euro getir’

Teknik Direktör Ronald Koeman tarafından Luis Suarez başta olmak üzere Rakitic, Umtiti ve Vidal gibi isimlerin gönderilecekler arasına alınması, Messi’yi sinirlendi. 33 yaşındaki oyuncu, sözleşme süresinin bitmesine 1 sene kala ‘Tek taraflı fesih’ hakkını kullanmak istediğini yönetime iletti. 10 Haziran 2020 tarihinin geçtiğine vurgu yapan Bartomeu, “222 milyon euro getir, git” mesajını verdi.

Kim bonservis öder?

Kariyerine Barcelona’da devam etmek istemeyen Lionel Messi’nin 2021’de bitecek sözleşmesini fesh edememesi halinde bonservis sorunu başlayacak. Marca Gazetesi de sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Messi’ye hangi kulübün 222 milyon euroya ödeyeceğini sorguladı. Manchester City ve Inter isimleri öne çıkarken, sürecin nasıl çözüleceğinin merak edildiği kaydedildi.

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