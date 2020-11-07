Barcalona - Real Betis: 5-2
İspanya La Liga'da Barcelona evinde Real Betis ile karşı karşıya geldi. Bu sezona kötü başlayan Barcelona Real Betis karşısında sahadan 5-2 galip ayrıldı. Real Betis mücadeleyi 10 kişi tamamlarken müsabakaya sonradan giren Messi 2 gol kaydetti. Maçı Skorer canlı olarak yayınladı.
İspanya La Liga'da Barcelona evinde Real Betis'i konuk etti. Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Barcelona'nın gollerini 22. dakikada Dembele, 49. dakikada Griezmann, 61. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Messi ile 90. dakikada Pedri kaydetti. Griezmann 33. dakikada bir penaltı atışını kaçırdı. Real Betis'i gollerini ise 45+2. dakikada Sanabria 73. dakikada Loren Morón kaydetti. Real Betis'te 60. dakika Mandi kırmızı kart gördü.
Barcelona bu sonuçla 11 puanla 8. sırada yer aldı. Real Betis ise 12 puanla 7. sırada yer aldı
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Dembele, Pedri, Ansu Fati Griezmann.
Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Alex Moreno; Guido, Carvalho; Joaquin, Canales, Tello; Sanabria
Messi yedek kulübesinde
Barcelona'da Messi 2019 Eylül'den bu yana ilk kez yedek kulübesinde maça başladı.