Barça’ya hiç yakışmadı

Euroleague’de Anadolu Efes ile önceki gün oynadığı maçın ardından İspanya’ya dönen Barcelona, oyuncusu Thomas Heurtel’i takım uçağına almadı. Fransız basketbolcunun ezeli rakip Real Madrid ile gizlice transfer görüşmeleri yapmasına kulübün bu yönde bir tepki verdiği öğrenildi.

Sözleşmesi sonlanmak üzere olan Heurtel herhangi bir sakatlığın, olası bir transferi engelleyeceğinden kadroya alınmamıştı. Anadolu Efes maçının kadrosunda da yoktu ama kafile ile birlikte İstanbul’a geldi. Bunun üzerine yeni adresinin Fenerbahçe olacağına yönelik iddialar da ortaya atıldı.

Barcelona kulübü, basketbolcu ve menajerinin isteği üzerine, ‘geleceğini tayin etmesi’ adına takımla birlikte Türkiye’ye gelmesine izin verildiğini açıkladı. Sonrasında görüşmelerin kesildiği, bu durumda oyuncunun kafileyle dönmemesinin uygun olacağı kararı alındığı duyuruldu.

Kulüp kendisini, ‘Oyuncu kesinlikle yok sayılmamış, her türlü imkan sağlanmıştır’ sözleriyle savunurken, İstanbul’da kalacağı otelin ve ertesi gün döneceği uçak biletinin de kendisine temin edildiği bilgisini paylaştı. Buna karşın gelişmeler Katalan basınında ‘Gerçek bir skandal’ ifadeleriyle sunuldu.