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23.01.2021 - 09:18 |

Barcelona 1 yılda hocaları için 20 milyon euro ödedi

Ciddi borç yükü nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Barcelona'da son 1 yılda teknik direktörler için ödenen tazminat ve fesih bedelleri dudak uçuklattı.

Barcelona 1 yılda hocaları için 20 milyon euro ödedi
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Tam 1 milyar euroya dayanan borç rakamı nedeniyle zor günler yaşayan Barcelona'da son 1 yılda teknik direktörler için ödenen tazminat ve sözleşme fesih bedelleri ortaya çıktı.

Katalan kulübünün 13 Ocak 2020'de görevine son verdiği Ernesto Valverde'ye 11 milyon euro, sonrasında göreve gelen ve 16 Ağustos'ta gönderilen Quique Setien'e ise 4 milyon euro tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Kulübün ayrıca Ronald Koeman'ı göreve getirmek için ise Hollanda Futbol Federasyonu'na 5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek olmasıyla 1 yılda toplam 20 milyon euroyu teknik adam sirkülasyonuna harcadığı İspanyol basınına haber oldu.

Son yıllarda teknik direktörler için harcadığı paranın yanı sıra futbolcu transferlerine de çok ciddi miktarlar harcayan Barcelona'da 26 Ocak tarihinde başkanlık seçimleri yapılacak. Yeni gelecek yönetimin 1 milyar euroya dayanan borçlar nedeniyle kemer sıkma politikasına gideceği konuşuluyor.

Barcelona 1 yılda hocaları için 20 milyon euro ödedi

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