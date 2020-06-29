Barcelona 82 milyon euroluk transferi duyurdu! Arthur, Juventus'ta...

İtalya'nın Juventus Kulübü, İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu transfer etti.

Juventus ile Barcelona kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Arthur'un bonservis bedelinin 72 milyon avro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 10 milyon avroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun, Barcelona ile bu sezonu tamamlayıp, ardından Juventus'a gideceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'nın Gremio de Porto Alegre Kulübünden 31 milyon avro artı başarıya endeksli 9 milyon avroluk ek ödeme karşılığında 2018 yazında Barcelona'ya transfer olan Arthur, bu zaman kadar Katalan takımıyla çıktığı 72 maçta 4 gol attı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gremio Kulübünün, Arthur'un Juventus'a transferinden 2,52 milyon avro daha kasasına koyacağı belirtildi.

Barcelona rakamları açıkladı

Juventus Teknik direktörü Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı; "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona bu açıklamanın ardından Miralem Pjanic'in 60 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ile transfer ettiğini duyurdu.